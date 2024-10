Lunedì mattina il sindaco di Aversa Franco Matacena ha partecipato, presso la sede della Prefettura di Caserta, al Tavolo di Osservazione Sicurezza Urbana, presieduto dal capo di gabinetto dell’Ufficio Territoriale di Governo, dottoressa Florinda Bevilacqua.

Aversa, emergenza criminalità: svolto Tavolo di Osservazione in Prefettura

Il Tavolo di Osservazione, che non si riuniva da molto tempo, è stato convocato a seguito delle pressanti richieste del primo cittadino di Aversa, a seguito degli allarmanti episodi avvenuti in città nelle scorse settimane, portando con decisione all’attenzione degli organi della prefettura la situazione dell’ordine pubblico.

All’incontro erano presenti anche i vertici delle forze dell’ordine sul territorio, il tenente colonnello Bigica, comandante della Compagnia di Aversa, anche in rappresentanza del comando di Gruppo, il colonnello Acanfora comandante del Gruppo Guardia di Finanza e il dirigente del Commissariato di Polizia, dottor Sepe, mentre il sindaco era accompagnato dal comandante della Polizia Municipale Guarino, erano inoltre presenti i rappresentanti delle categorie produttive, Confesercenti e Confagricoltura.

Il primo cittadino ha evidenziato tutte le criticità in relazione alla sicurezza del territorio, focalizzando l’attenzione, in particolare, su quanto avvenuto recentemente per quanto riguarda furti e disordini e fatto i ringraziamenti agli uomini ed alle donne delle forze dell’ordine per l’impegno sul territorio. Al contempo, però, Matacena ha chiesto con determinazione un aiuto per la città, che necessita di maggiori interventi per la tutela della sicurezza ed il presidio degli spazi cittadini. Matacena ha anche evidenziato le zone che presentano i maggiori rischi e che sono già state teatro di diverse tipologie di reati.

Al termine dell’incontro, durato oltre due ore, la Prefettura ha assicurato una convocazione a cadenza mensile del Tavolo di Osservazione per valutare sia le dimensioni delle criticità che le modalità di intervento, mentre i comandi delle forze dell’ordine hanno assicurato il proprio impegno per una diversa organizzazione degli interventi in funzione di una risposta immediata.

“Occorre rafforzamento dei controlli”

Ha commentato Matacena: “Anche alla luce degli ultimi episodi ho voluto insistere con forza sulla necessità, ormai indifferibile, di un rafforzamento dei controlli e di una maggiore presenza di forze di polizia ad Aversa, anche perché è palese la carenza di personale della nostra Polizia Municipale. Aversa è sede dei principali presidi di legalità del territorio e, per questo, non può essere trascurata nella gestione dell’ordine pubblico, anche perché la nostra città ha la densità abitativa più alta della provincia di Caserta e, nei fine settimana, accoglie migliaia di avventori della movida, aumentando enormemente i rischi per la sicurezza”.

Proprio in tema di movida il sindaco di Aversa lancia anche un appello agli imprenditori: “Noi vogliamo salvaguardare i posti di lavoro ma non possiamo non affrontare la gravità di alcune conseguenze di questo fenomeno, io voglio invitare i gestori dei locali ad essere collaborativi ed al rispetto delle ordinanze, nel loro stesso interesse”.