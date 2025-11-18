Ancora un dramma dell’adolescenza in provincia di Caserta. Dopo la scomparsa di Federica D.B., 12 anni, precipitata dalle scale della scuola “Calcara” di Marcianise, ad Aversa una 14enne sarebbe invece caduta dal quarto piano della sua abitazione, in via Michelangelo Buonarroti, da un’altezza di circa dieci metri.

Aversa, dramma in serata: 14enne precipitata dal quarto piano. È grave

Lo schianto al suolo è stato violento. L’episodio si è consumato ieri sera, tra le 19.30 e le 20, nella strada a ridosso del centro, nei pressi di via Vito De Jasi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. La giovanissima è stata soccorsa in condizioni gravissime ed è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli.

Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato di Aversa per ricostruire la dinamica dell’accaduto e appurare eventuali responsabilità. Non è chiaro se la 14enne fosse da sola in casa o in compagnia dei genitori. La pista seguita è quella del gesto volontario.