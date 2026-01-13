Dopo anni di stallo e attese, il Centro per l’Impiego di Aversa è pronto a tornare operativo. La riapertura della struttura, situata in via De Chiara, è fissata per lunedì 19 gennaio. A comunicarlo è il consigliere comunale di maggioranza Massimo Virgilio, che ha seguito la vicenda insieme al vicesindaco Alfonso Oliva. “Abbiamo atteso una nota ufficiale che ci comunicasse una data certa. Chi amministra – sottolinea Virgilio – non deve fare proclami che rischiano di illudere i cittadini, soprattutto le fasce più deboli”, scrive in un post sui social. Da ieri, intanto, sono iniziate le operazioni di trasloco.

Aversa, dopo anni torna operativo il Centro per l’Impiego: “Riaprirà lunedì prossimo”

Per quattro anni disoccupati, giovani e cittadini in cerca di lavoro sono stati costretti a recarsi a San Nicola la Strada, presso la sede ex Ciampi, dopo la chiusura nel 2022 dell’ufficio di via Pommella, dichiarato inagibile. Nello stesso anno la Regione Campania aveva accolto la proposta del Comune di Aversa, individuando proprio l’immobile di via De Chiara come nuova sede. Nel tempo non sono mancati solleciti e richiami da parte dell’amministrazione comunale, che aveva più volte segnalato i disagi all’utenza e l’interruzione di un servizio pubblico essenziale. Ora, dopo una lunga attesa, il Centro per l’Impiego torna finalmente ad essere operativo nella città normanna.

