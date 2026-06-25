Aversa, “Fair Play per la Libertà” in carcere: in campo detenuti, Teleclubitalia e istituzioni

Sport, inclusione e condivisione questa mattina nel carcere “Filippo Saporito” di Aversa, dove si è svolta l’iniziativa “Fair Play per la Libertà”. Sul campo si sono affrontate, in un triangolare all’insegna dei valori dello sport, la squadra dei detenuti dell’istituto penitenziario, la rappresentativa di Teleclubitalia e quella dell’Amministrazione comunale di Aversa, insieme al senatore Luigi Nave e al consigliere regionale Marco Villano

L’evento, fortemente voluto dal Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, don Salvatore Saggiomo, è stato organizzato in collaborazione con la direzione del carcere, il capo dell’Area Educativa Angelo Russo e la Pastorale Carceraria coordinata da don Vincenzo Verde. Un gesto di grande sensibilità è arrivato anche dalla Real Normanna, che ha donato ai detenuti le magliette utilizzate durante il triangolare. Presente anche il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, che ha voluto testimoniare con la sua partecipazione la vicinanza della Chiesa al mondo penitenziario.