Aversa, Dino Carratù eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune

L’VIII Commissione consiliare permanente Controllo e Garanzia ha eletto all’unanimità l’avv. Dino Carratù nuovo Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia.

“Ringrazio i colleghi Consiglieri per la fiducia accordatami – dichiara Carratù. La Commissione Controllo e Garanzia rappresenta un presidio fondamentale a tutela della trasparenza amministrativa e del buon andamento dell’azione comunale. Intendo svolgere questo ruolo con equilibrio, serietà e spirito costruttivo, nell’interesse esclusivo della comunità aversana. Ringrazio Antonio Farinaro per l’opportunità che mi ha dato e per aver espresso, ancor prima delle sue dimissioni, la preferenza nei miei confronti delegandomi nelle attività di presidente facente funzioni”.

Carratù ha tracciato anche le linee guida del lavoro che intende promuovere come Presidente della Commissione. “Trasparenza amministrativa, con monitoraggio costante sull’attuazione delle delibere e sul rispetto delle procedure, per garantire ai cittadini informazioni chiare e accessibili; efficienza e legalità, con vigilanza sull’uso corretto delle risorse pubbliche e sull’osservanza delle norme, a tutela dell’interesse generale; controllo sull’attuazione dei programmi, con verifica degli impegni assunti dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione a bilancio, lavori pubblici, servizi sociali e ambiente. Il nostro compito – conclude Carratù – non è solo quello di controllare, ma anche di stimolare e proporre, affinché Aversa diventi un modello di amministrazione trasparente. Gli argomenti da portare all’ordine del giorno sono molti e lavoreremo alacremente”.