Tredici giorni dopo la nomina della nuova giunta, il sindaco Matacena perde già un’assessora. Giovanna Loredana Baldascino, notaia ed espressione di Forza Azzurra, si è dimessa a sorpresa ieri pomeriggio. A lei erano state affidate le deleghe alla pubblica istruzione, all’edilizia scolastica e agli asili nido.

All’origine dell’addio ci sarebbero divergenze sulla gestione amministrativa. Tra i motivi del malcontento, Baldascino non avrebbe avuto modo di prendere visione in anticipo delle delibere da esaminare in giunta.Il gruppo dei fratelli Dello Vicario fa sapere, in una nota, di rispettare la scelta della notaia, la quale – si legge – aveva già programmato incontri con i dirigenti scolastici.

Per gli equilibri di genere in giunta, servirà un’altra donna. Forza Azzurra potrebbe avanzare una proposta già nelle prossime ore. Intanto circola il nome di Domenica Pisano, consigliera di Aversa Moderata. Un’ipotesi che il presidente Innocenti respinge. Dai banchi della minoranza, il consigliere Mario De Michele sostiene che l’addio di Baldascino sia il segno delle difficoltà che accompagnano la nuova squadra. Ora l’ultima parola spetta al sindaco Matacena.

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