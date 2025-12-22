Aversa, difesa della mozzarella di bufala. L’appello di Matacena al Governo

Dalla Campania arriva un nuovo appello a difesa della filiera bufalina. Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano per chiedere un intervento rapido e mirato a tutela di un comparto considerato strategico per il territorio.

Nella missiva, si sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e il coordinamento contro le frodi che continuano a penalizzare allevatori e caseifici. Secondo il primo cittadino, senza misure immediate il rischio concreto è la chiusura di stalle e aziende, con pesanti ricadute sulle occupazioni. Un appello che punta a salvaguardare un settore strategico del Made in Italy e una delle eccellenze più riconosciute del territorio.

Il servizio