Aversa, Diana scende in campo: l’assessora candidata alle Regionali con la lista “Avanti”

L’assessora alla Mobilità e Smart City del Comune di Aversa, Olga Diana, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. L’annuncio – insieme alla presentazione del logo della lista civica – è arrivato ieri sera, nel giorno del suo 33esimo compleanno.
L’ex vicepresidente della Provincia di Caserta correrà per un seggio in Consiglio regionale nella lista “Avanti”, promossa dal Partito Socialista Italiano. L’apertura della campagna elettorale si è tenuta al Panart di Carinaro, in un clima di festa, alla presenza di amici, familiari, sostenitori ed esponenti politici, tra cui il consigliere regionale Giuseppe Sommese.