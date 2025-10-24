L’assessore all’Urbanistica di Aversa, Orlando De Cristofaro, apre ufficialmente la sua campagna elettorale. Sarà candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Bagno di folla ieri sera da “Dodici” ad Aversa per la presentazione ufficiale.

Aversa: De Cristofaro candidato con FI, Martusciello: “Liste pulite? Non capisco criterio di Fico”

Nel corso della serata hanno preso la parola il sindaco Matacena, il vicesindaco Oliva, il segretario regionale Martusciello, il segretario provinciale di Napoli Silvestro e l’ex assessore regionale Nicola Caputo, recentemente passato dal Partito Democratico a Forza Italia.

Intanto, in provincia, dopo gli arresti a Santa Maria a Vico, si lavora ai nomi per la sostituzione del vicesindaco Veronica Biondo, candidata con Forza Italia e finita pochi giorni fa ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su presunte collusioni tra camorra e politica. Tra i nomi in pole, quello di Elisabetta Corvino, già candidata sindaco a Casal di Principe. Sul tema delle “liste pulite”, Martusciello risponde: “La palla adesso passa nel campo di Fico. Ho visto che ieri Mastella è stato all’apertura della campagna elettorale di uno che è stato condannato a tre anni di reclusione. Veronica Biondo è indagata, anche se ha avuto la misura restrittiva. Dall’altra parte non capisco ancora quale sia il loro metodo di valutazione alla classe dirigente. Aspettiamo di capirlo”.