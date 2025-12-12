Aversa, corsa ai regali ancora timida: il boom atteso la prossima settimana

Il countdown per il Natale è ufficialmente partito. Ma per gli acquisti la corsa sembra procedere ancora a rilento: c’è chi è indeciso su cosa mettere sotto l’albero e chi, invece, preferisce aspettare per risparmiare a causa del carovita.

Tra i regali più scelti spiccano abbigliamento, accessori e calzature: proposte sempre gradite e, soprattutto, utili. Gli esercenti restano comunque ottimisti: il vero boom degli acquisti è atteso per la prossima settimana, quando mancheranno solo pochi giorni al Natale e scatterà la corsa finale ai regali.

Il servizio