Un semplice controllo di routine si è trasformato in un intervento ben più complesso, culminato nell’arresto di due coniugi accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. È quanto emerso da un’operazione portata a termine nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

Aversa, coppia arrestata: in auto e in casa droga e anche libro “contabile” dello spaccio

Gli agenti del commissariato di Aversa, impegnati in attività di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno notato la coppia all’interno di un’auto parcheggiata. Durante la verifica, i poliziotti hanno rinvenuto nelle loro tasche e nell’abitacolo circa settanta dosi di cocaina e hashish, insieme a contanti e a fogli con appunti riconducibili alla gestione dello spaccio. Le verifiche sono quindi proseguite nell’abitazione di marito e moglie, dove è stato scoperto altro materiale: sessanta dosi di cocaina, già confezionate per la vendita, strumenti per il taglio e un quaderno che gli investigatori ritengono essere un registro dei clienti, con nomi, cifre e quantità. I due sono stati arrestati e, parallelamente, è stato avviato l’iter per l’emissione del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione prevista dalla normativa vigente.