Aversa, controlli nella movida: 3 denunce, sequestri e sanzioni per oltre 8mila euro

Denunce, sequestri e sanzioni per oltre 8mila euro: è il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nel weekend nelle aree della movida normanna dai Carabinieri della Compagnia di Aversa.

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà per diverse violazioni. L’episodio più eclatante riguarda un 21enne del posto in possesso di una pistola giocattolo spara-pallini con gel idratante. Il giovane era a bordo della sua Fiat Panda nera quando è stato fermato per un controllo dai militari. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arma sarebbe stata utilizzata nei giorni precedenti in via Seggio e in via Di Jasi per colpire alcuni passanti.

Il servizio