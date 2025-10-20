Aversa, compensi ai politici: Corte dei Conti dà ragione al Comune. Sindaco: “Tensioni create in vista delle Regionali”

La Corte dei Conti mette la parola fine alla polemica sulle indennità di funzione degli amministratori comunale di Aversa. Con un parere netto, l’organo di controllo ha confermato la piena legittimità del criterio adottato dal Comune per il calcolo dei compensi di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. Secondo la Corte, Aversa ha correttamente applicato il “criterio statico”, cioè quello basato su dati demografici dell’ultimo censimento Istat, quello del 2021, che attesta che ad Aversa, ci siano più di 50mila abitanti, e non su stime più recenti. Criterio che in passato aveva generato dubbi e perplessità, con accuse di indennità oltre i limiti consenti. Al punto che la dirigente del settore, in via cautelativa, aveva disposto la riduzione dei compensi. Il parere della Corte dei Conti ha dunque confermato che il Comune normanno ha rispettato le normative vigenti. Per sindaco Matacena si chiude un capitolo controverso, dopo settimane di polemiche.

