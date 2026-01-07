Dopo la pausa natalizia, richiude via Nobel ad Aversa. L’arteria stradale che collega l’area orientale della città con l’ospedale Moscati torna ad essere interessata dai lavori di riqualificazione. In particolare, il tratto compreso tra la caserma della Guardia di Finanza e l’istituto alberghiero sarà interessato da interventi di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione. La strada resterà chiusa al traffico da oggi e fino al 7 febbraio.

Aversa, chiude via Nobel: strada chiusa al traffico fino al 7 febbraio

Una chiusura che arriva dopo la riapertura temporanea disposta nel periodo natalizio. Con un’ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, via Nobel era stata resa nuovamente percorribile dal 20 dicembre al 6 gennaio, per agevolare il deflusso del traffico durante le festività, solitamente caratterizzate da un aumento della circolazione in città.

Venti giorni di sollievo per automobilisti e residenti, che hanno potuto evitare le consuete congestioni sulle strade limitrofe. Da oggi, però, il cantiere torna operativo per il completamento degli interventi. I lavori, che da circa un anno interessano l’arteria stradale, dovrebbero concludersi il 7 febbraio. Fino ad allora, via Nobel resterà off limits e sarà necessario utilizzare percorsi alternativi.