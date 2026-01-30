Aversa, centro estetico usato come casa a luci rosse: arrestata a Milano 66enne cinese

Era ricercata da oltre quattro anni Meifang Zaho, 66enne di origini cinesi, rintracciata e arrestata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021.

La 66enne dovrà ora scontare una pena complessiva di 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni della legge sulla prostituzione ed evasione.

Casa di prostituzione ad Aversa: l’indagine

Tra i provvedimenti confluiti nella determinazione delle pene concorrenti figura anche un’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord risalente al 2014. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa.

Le indagini hanno accertato che la 66enne avrebbe reclutato alcune donne, prospettando loro con l’inganno un lavoro in un centro estetico, per poi avviarle all’attività di prostituzione.

Arresto a Milano e trasferimento a San Vittore

Dopo una lunga attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, la donna è stata localizzata in via Imbonati, a Milano, dove è scattato l’arresto. Al termine delle formalità di rito, Meifang Zaho è stata trasferita nel carcere di San Vittore, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.