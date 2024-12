Tensione in via Roma ad Aversa durante la Vigilia di Natale. Ieri sera, mentre nei locali del centro storico si svolgevano i tradizionali aperitivi, una rissa ha coinvolto diverse persone.

Aversa, caos in via Roma: rissa durante gli aperitivi della Vigilia

Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la zuffa, ma dalle immagini diffuse dalla giornalista Marilena Natale si vede un giovane lanciare un tavolino contro un gruppo di persone.

Il pomeriggio aveva visto un’affluenza record nel cuore della città normanna, con centinaia di persone giunte anche dai comuni limitrofi per i brindisi natalizi. L’episodio di violenza, però, ha rovinato il clima di festa, trasformando uno dei momenti più attesi delle festività in una serata di disordine e caos. Intanto, ieri mattina, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Stefano Guarino, hanno rinvenuto due coltelli di grosso taglio in piazza Magenta intorno alle 9. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei servizi di controllo programmati per la Vigilia di Natale. I due coltellacci da macellaio erano occultati vicino a un albero nella piazza. Le armi bianche sono state immediatamente sottoposte a sequestro. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.