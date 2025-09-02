Aversa, cambio al vertice: il tenente colonnello Bigica lascia la Compagnia

Dopo quattro anni di intensa attività lascia il comando della Compagnia di Aversa il tenente colonnello Ivano Bigica, che assumerà un nuovo incarico a Udine. Il suo è un bilancio che può senza dubbio definirsi positivo e che lascia un segno importante sul territorio.

Sono state numerose le operazioni condotte con successo, non solo nella città normanna ma anche nell’Agro Aversano, area in cui il gruppo di Aversa coordina ben dieci comandi. Un raggio d’azione ampio che ha visto Bigica e i suoi uomini impegnati quotidianamente nel contrasto alla microcriminalità, nella lotta alla camorra – con arresti che hanno colpito anche esponenti del clan dei Casalesi – e in operazioni mirate contro i reati contro il patrimonio.

Ma l’impegno del comandante non si è fermato alle attività investigative. Grande attenzione è stata rivolta anche al fronte educativo e alla prevenzione: in questi anni il tenente colonnello ha intrapreso un vero e proprio percorso nelle scuole del territorio, incontrando studenti e studentesse di ogni età. Con loro ha parlato di legalità, del rischio legato al bullismo, delle insidie della violenza in tutte le sue forme. Un lavoro costante che ha rafforzato il legame tra l’Arma e i cittadini.

Tra i saluti istituzionali, anche quello del sindaco di Parete, Gino Pellegrino, che ha ringraziato il tenente colonnello per “il suo impegno e la proficua collaborazione in un territorio complesso ma ricco di potenziale. In particolare, ho apprezzato il suo grande lavoro di sensibilizzazione nelle scuole unitamente agli uomini della Stazione dei Carabinieri di Parete guidati dal Comandante Boerio”.