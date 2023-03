Si chiamava Giuseppe D’Agostino, l’operaio 32enne morto ieri pomeriggio ad Aversa mentre stava effettuando la ristrutturazione di un appartamento per conto della ditta per la quale lavorava.

Aversa, cade da ponteggio mentre ristruttura casa: così è morto Giuseppe

Il muratore, residente in via San Giovanni, è caduto da un ponteggio, perdendo tragicamente la vita. Da quanto si apprende, la vittima si trovava in via Francesco Musto, in un cantiere edile: stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un’abitazione quando sarebbe improvvisamente precipitato. Le cause sono ancora tutte da chiarire, come lo è la presenza di dispositivi di sicurezza.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che hanno già avviato i rilievi e ascoltato i testimoni. Intanto, il magistrato di turno ha già disposto il sequestro della salma e dell’appartamento teatro della tragedia.

Due morti in Campania

Ieri mattina, invece, un altro operaio è morto in Campania. L’ennesima morte bianca è avvenuta in un’azienda di Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Intorno alle 11, la vittima, Jan Marcin Urbanski, originario della Polonia, si trovava all’interno della ditta Genny Ponteggi, in via Martiri d’Otranto, quando è stato travolto da tubi e impalcature: il 40enne è purtroppo deceduto sul colpo. Anche su questa vicenda indagano i carabinieri. Sul posto è arrivato anche il pm di turno, che ha fatto trasferire la salma all’obitorio dell’ospedale di Giugliano e disposto l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.