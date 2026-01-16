Aversa, biolago in stato di abbandono. Dello Margio: “Bacino va svuotato, poi la pulizia dell’area”

Doveva essere un progetto all’insegna del benessere e della sostenibilità, ma oggi il biolago di via della Repubblica ad Aversa versa in condizioni di abbandono, tra acqua stagnante e degrado. In estate il bacino era stato chiuso e svuotato per motivi igienico-sanitari e con le piogge degli ultimi mesi si è nuovamente riempito. L’Assessora al Verde, Iolanda Dello Margio, fa sapere che il Comune si è subito attivato per ridare dignità a un’aosi dal grande potenziale. In giornata è previsto un sopralluogo della ditta costruttrice per valutare la riattivazione dell’impianto di circolazione dell’acqua, lo svuotamento del laghetto e le successive operazioni di pulizia e manutenzione dell’area circostante.

IL SERVIZIO