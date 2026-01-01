Aversa, bimbo ferito alla mano da proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, colpito di striscio da un proiettile vagante. Secondo l’ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri, si tratta dell’unico episodio significativo legato ai festeggiamenti del Capodanno nella provincia di Caserta.

Intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, che hanno avviato le indagini e repertato nelle vicinanze un’ogiva esplosa, riconducibile a un’arma da fuoco. Il minore è stato trasportato all’ospedale Moscati, medicato e dimesso in buone condizioni.

Controlli e sequestri di botti

L’ufficio stampa dell’Arma ricorda “l’intensa attività di prevenzione e repressione svolta negli ultimi mesi”, come dimostrano i sequestri di botti avvenuti sul territorio, dalla tonnellata sequestrata a Mondragone due giorni fa all’arresto in flagranza realizzato ieri a Castel Volturno di un uomo di 46 anni, trovato in casa con decine di ordigni esplosivi artigianali, tra cui 20 «cipolle» e 32 «cobra». Un altro sequestro di mille botti è avvenuto a Santa Maria a Vico, dove è stato denunciato un venditore abusivo.

Le operazioni condotte da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno contribuito a ridurre drasticamente il numero di feriti per botti nella provincia di Caserta, confermando un trend in diminuzione negli ultimi anni.