AVERSA. A seguito delle gravi infiltrazioni d’acqua che hanno interessato la scuola media “G. Pascoli” di via Ovidio, da lunedì 25 novembre 2024 entrerà in vigore un nuovo piano di ingressi per gli studenti. La rimodulazione, decisa dalla dirigente scolastica, Filomena Simonelli, si è resa necessaria dopo che sette aule e cinque bagni (metà di quelli disponibili) sono stati dichiarati inagibili a causa del cedimento di intonaco e di alcune piastre del controsoffitto.

Aversa, aule e bagni interdetti al Pascoli: nuovo piano di ingressi da lunedì

Il provvedimento, comunicato dalla preside, prevede turni alternati delle classi per garantire il proseguimento delle attività didattiche. Nelle giornate di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 novembre gli ingressi seguiranno un calendario preciso, con lezioni a rotazione per evitare sovraffollamenti nelle aree ancora agibili.

“In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Comune di Aversa, che a partire da lunedì 25 novembre 2024

entreranno le classi come di seguito riportato”, si legge nella circolare scolastica. Nella fattispecie, le classi prime insieme ad altre sezioni (1^I – 2^A – 2^B – 2^C – 2^E – 2^I) entreranno lunedì; martedì, invece, sarà il turno delle classi seconde a tornare a scuola (con loro anche 1^E – 3^E – 3^G); tutte le classi terze, invece, torneranno nelle aule disponili mercoledì, 26 novembre.

I disagi sono emersi nella giornata di ieri, quando copiose infiltrazioni d’acqua hanno interessato non solo alcune aule, ma anche i corridoi dell’istituto scolastico di via Ovidio, causando il cedimento di intonaco e di piastre del controsoffitto. In un caso, poco prima dell’uscita degli studenti, i vigili del fuoco hanno invitato i docenti a evacuare rapidamente un’aula e a trasferire gli alunni nell’aula teatro: proprio in quel momento, una piastra ha iniziato a sgretolarsi, con pezzi caduti sui banchi e sul pavimento. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.