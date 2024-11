Gravi infiltrazioni d’acqua alla Pascoli di Aversa: cadono pezzi di soffitto e intonaco

Sette aule e cinque bagni interdetti. È grave la situazione che si registra alla scuola “G.Pascoli”, situata in via Ovidio ad Aversa, dove nella mattinata di oggi si sono verificate copiose infiltrazioni d’acqua che hanno provocato il cedimento di intonaco e di alcune piastre del controsoffitto sul pavimento.

I fatti alle 13.20, poco prima dell’uscita da scuola, in un momento in cui l’edificio scolastico era ancora piena di studenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno effettuando veririche per stabilire l’entità dei danni e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Per poco si è sfiorata la tragedia: quando i pompieri hanno invitato gli insegnanti a sgomberare in fretta un’aula e trasferire gli studenti nell’aula teatro, una piastra del soffitto ha iniziato a sgretolarsi, facendo cadere alcuni pezzi sui banchi e sul pavimento. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Al momento le aree interessate dalle infiltrazioni sono state circoscritte e isolate con del nastro segnaletico. Per contenere l’acqua il personale scolastico ha disposto diversi secchi lungo i corridoi e nelle aree interessate, cercando di limitare i danni.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, dalla Pascoli era stato segnalato da tempo al Comune di Aversa la presenza di criticità strutturali legate alle infiltrazioni d’acqua, con la dirigente scolastica che aveva inviato diverse sollecitazioni alle quali, però, non sarebbero seguite risposte concrete. Rimane, intanto, incerta la possibilità di riprendere regolarmente le lezioni per gli studenti nella giornata di domani e nei prossimi giorni. Sarà necessario attendere l’esito delle verifiche tecniche per avere notizie certe sulla riorganizzazione delle attività didattiche.