Aversa, assessore Tirozzi: “Coinvolgerò subito presidi. Alle polemiche rispondo con i fatti”

“In qualità di assessore alla Pubblica Istruzione farò in modo che questa delega sia una priorità nell’agenda politica. Sicuramente coinvolgerò fin da subito i dirigenti scolastici”. A dirlo è il neo assessore in quota Forza Azzurra, Giovanni Tirozzi, che raccoglie il testimone da Tania Barrella, dimessasi a inizio agosto. Questa mattina è stato presentato ufficialmente alla città, in occasione del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, nella sala consiliare.

Alle polemiche sorte attorno alla sua nomina – che nei giorni scorsi hanno visto protagonisti il sindaco e Stefano Di Grazia, primo dei non eletti – Tirozzi replica con fermezza: “Risponderò con i fatti”. Resta invece ancora in stallo la questione delle quote rosa: per garantire la rappresentanza femminile in giunta, infatti, occorrerebbe una terza assessora, finora non ancora nominata dal sindaco.

L’intervista al neo assessore