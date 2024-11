Proseguono i disagi per i lavori di rifacimento di via Costantinopoli ad Aversa, dove si sta intervenendo su manto stradale e marciapiedi. La chiusura, iniziata ad agosto e ora estesa fino a fine novembre, sta mettendo a dura prova residenti e commercianti: quest’ultimi, in particolare, segnalano un calo del fatturano fino al 60%. Di sera, poi, la strada rimane al buio, mentre motorini sfrecciano sui marciapiedi, mettendo a rischio i passanti.

Il servizio di Silvia D’Angelo