Sono stati consegnati i diplomi per l’abilitazione per l’esercizio della professione di odontotecnico ai dieci candidati presso l’istituto I.S.I.S “Alessandro Volta” di via dell’Archeologia, ad Aversa. La cerimonia si è tenuta ieri, 23 novembre, alle 11 e 45, alla presenza del dirigente scolastico Michele Di Tommaso, del presidente di commissione Dott.Prof. Renzo De Falco e del referente nazionale scuola ANTLO Michele Di Maio.

Aversa, all’istituto ISIS A.Volta consegnati diplomi per l’abilitazione odontotecnica ai giovani candidati

Gli attestati, firmati dal presidente di commissione, sono stati consegnati uno ad uno ai candidati che, dopo l’esame di maturità, hanno studiato per l’esame di abilitazione alla professione sanitaria. Tra i presenti che hanno assistito alla cerimonia di rilascio dei diplomi anche un rappresentante del Ministero della Salute.

“Sono davvero orgoglio – ha detto il preside dell’istituto Tecnico Industriale “A.Volta”, Michele Di Tommaso -. Nella nostra scuola c’è un percorso formativo completo perché questi ragazzi possono essere già operativi nel mondo del lavoro. A tal proposito, la scuola si sta impegnando tantissimo per migliorare ancora di più questo percorso di studi, ne è la dimostrazione la presenza di candidati che già hanno avuto esperienze lavorative”, ha concluso il dirigente scolastico. La consegna si è poi conclusa con un brindisi tra gli studenti e i membri della commissione.