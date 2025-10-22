Logoteleclubitalia

Aversa, allarme smog in città: polveri sottili superate 31 volte da inizio anno

L’aria ad Aversa resta pesante. E non è solo un modo di dire.  Sono già 31 le giornate, dall’inizio dell’anno, in cui la concentrazione di polveri sottili PM10 ha superato i limiti di legge, che non dovrebbero oltrepassare i 50 microgrammi per metro cubo per più di 35 giorni all’anno.

A certificare questi dati, aggiornati al 18 ottobre 2025, è la centralina dell’Arpac, installata nel liceo Cirillo, da anni punto di riferimento per il monitoraggio della qualità dell’aria in città.  La media giornaliera registrata finora si attesta intorno ai 15 microgrammi oltre la soglia consentita, segno di un inquinamento ormai cronico.

Il servizio

 

