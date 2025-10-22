Aversa, polveri sottili oltre i limiti consentiti. Assessora: “Cittadino va responsabilizzato”

Sulla questione dell’inquinamento ad Aversa è intervenuta anche l’assessora all’Ambiente, Iolanda Dello Margio. “Le domeniche ecologiche rappresentano un primo intervento utile a ridurre l’impatto delle polveri sottili nei momenti di picco – ha spiegato – ma è fondamentale responsabilizzare i cittadini, incoraggiandoli a usare l’auto solo se necessario, privilegiare la bicicletta e adottare sistemi di riscaldamento più efficienti”. Secondo i dati della centralina ARPAC installata in città, aggiornati al 18 ottobre 2025, i livelli di PM10 hanno già superato i limiti di legge per 31 giorni. Nel 2024, gli sforamenti furono 41 in totale, ben oltre i limiti previsti.

L’intervista