Aversa, al via i lavori per il primo asilo nido comunale: ospiterà 120 bambini

L’Amministrazione comunale di Aversa è orgogliosa di annunciare l’avvio dei lavori per la realizzazione del primo asilo nido comunale della città. La nuova struttura, che sorgerà in Via Guido Rossa, accoglierà circa 120 bambini da 0 a 3 anni e segna un passo decisivo verso la crescita del nostro territorio, rispondendo concretamente alla crescente domanda di servizi educativi per la prima infanzia.

Aversa, al via i lavori per il primo asilo nido comunale

A breve, sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra. In quella occasione si terrà anche un importante convegno sul tema dei primi 1000 giorni di vita del bambino, con la partecipazione di illustri neurologi infantili, pediatri ed esperti del settore.

“Oggi è una giornata importante per Aversa – dichiarano i consiglieri Federica Turco e Francesco Di Virgilio – la realizzazione di questo asilo nido non è solo una risposta alle necessità delle famiglie, ma un segno concreto di attenzione verso il futuro della nostra comunità. Vogliamo garantire ai bambini un ambiente educativo sicuro, stimolante e accessibile. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di crescita e miglioramento dei servizi pubblici: perché crediamo che la costruzione della cultura fin dai primi passi sia fondamentale per formare i cittadini consapevoli del domani, in una società più giusta e inclusiva.”

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, ha espresso il proprio entusiasmo: “La realizzazione di questo asilo nido rappresenta un impegno concreto da parte dell’Amministrazione, non solo per dotare la città di una struttura moderna ed efficiente, ma anche per riqualificare un’area urbana importante. Abbiamo scelto soluzioni sostenibili, ecologiche e a norma, per garantire un ambiente sicuro, luminoso e confortevole. La posa della prima pietra e il convegno sui primi 1000 giorni saranno momenti simbolici e formativi per tutta la cittadinanza.”

Infine, il Sindaco di Aversa, Franco Matacena, sottolinea il valore strategico dell’opera: “Aversa deve puntare con decisione sulla crescita sociale e culturale dei suoi cittadini, e questo progetto va proprio in quella direzione. La costruzione dell’asilo nido è il primo passo verso un futuro in cui ogni famiglia si senta supportata nel percorso di crescita dei propri figli. Investire sull’educazione e sul benessere dei bambini è investire sul futuro della nostra città. La collaborazione con Unicef, che ringraziamo per tutto il supporto fornito, ci consentirà di investire nei primi 1000 giorni di vita del bambino e garantirà il massimo supporto scientifico e pedagogico a tutti i bambini di Aversa.”

Il programma dei primi 1000 giorni, promosso da Unicef e dall’Istituto Superiore della Sanità, sostenuto da associazioni di settore nazionali e internazionali, si basa su cinque pilastri fondamentali:

• Nutrizione adeguata fin dalla gravidanza

•Cure materno-infantili di qualità

•Sicurezza fisica ed emotiva.