Aversa, 33mila multe non notificate: poche recuperabili, danno per oltre un milione

Sono 33mila i verbali per violazioni al codice della strada non notificati, di cui 6mila ancora nei termini per essere recuperati e recapitati ai diretti interessati. Il danno alle casse comunali, ancora in via di quantificazione, supera il milione di euro. È quanto emerso ieri in Commissione Controllo e Trasparenza del Comune di Aversa, alla presenza di consiglieri (Dino Carratù, presidente facente funzioni, Mauro Baldascino, Federica Turco, Luigi Dello Vicario e Gennaro Marino), dirigenti e dell’assessora Eufrasia Cannolicchio.

Il problema sarebbe legato a un doppio fattore: il mancato rinnovo del software in uso alla Polizia Municipale per l’emissione dei verbali e la scadenza dei contratti con le società incaricate delle notifiche. L’assessora ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della vicenda solo a fine dicembre.

La commissione ha inoltre chiesto chiarimenti a Cannolicchio sui finanziamenti ministeriali persi per l’implementazione delle telecamere di videosorveglianza in città. Oltre ai primi 250mila euro che sarebbero andati perduti, per i quali sono in corso accertamenti, un secondo fondo della stessa cifra potrebbe essere recuperato dopo le rassicurazioni della Prefettura, a seguito di una richiesta di proroga degli atti per riattivare il finanziamento.

