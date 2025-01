Ad Aversa scoppia il caso delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada non notificate ai trasgressori dal Comune. Da marzo 2024 a oggi, sarebbero state notificate e pagate – come riporta Il Mattino – circa 200 contravvenzioni, a fronte delle oltre 40mila elevate tra infrazioni nella ZTL, divieti di sosta e mancato pagamento sulle strisce blu.

Aversa, migliaia di multe per violazioni codice della strada non notificate: scoppia il caso

Secondo una stima preliminare, il danno potrebbe essere pari a un milione di euro, ma la cifra potrebbe essere ancora più alta. Alla base del problema ci sarebbe una doppia causa: da un lato, un software scaduto in uso agli agenti della Municipale per l’emissione dei verbali, che avrebbe impedito l’invio delle notifiche; dall’altro, la mancata proroga dei contratti con le società incaricate della notifica delle multe, prima Poste Italiane e poi Crc di Teverola.

Nel frattempo, molte contravvenzioni rischiano di decadere: se il verbale non viene notificato entro 90 giorni, la sanzione non è più valida. Sul caso, il consigliere di opposizione del centrosinistra, Mario De Michele, ha presentato un’interrogazione al dirigente, al sindaco Matacena e all’assessora alla Polizia Municipale.

