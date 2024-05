Aversa. Un giovane di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un treno in movimento. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, intorno alle 17.30, presso la stazione di Aversa.

Aversa, 19enne investito e ucciso da treno in corsa

Sul luogo del tragico incidente sono giunti i soccorritori del 118, i quali, purtroppo, hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo; tempestivo è stato anche l’intervento delle autorità competenti, le quali hanno avviato le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, che vada dal gesto volontario alla tragica coincidenza.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, è stata interrotta la circolazione ferroviaria per alcune ore. Attualmente, come riportato da Ferrovie dello Stato, il traffico ferroviario è notevolmente rallentato. “Sulla tratta Formia – Napoli si registra un rallentamento della circolazione ferroviaria tra Aversa e Casoria a seguito dell’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono sul posto per condurre le dovute verifiche” afferma Rfi. Sono segnalati ritardi fino a 90 minuti, oltre a modifiche e cancellazioni dei servizi ferroviari.