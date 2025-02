Un ragazzo di appena 14 anni è stato brutalmente aggredito ieri sera in via Seggio, ad Aversa. Due giovani di oltre vent’anni lo hanno sbattuto al muro, preso a pugni e perfino morso, lasciandolo con il viso gonfio, pieno di tagli e lividi. Pare senza alcun motivo. La madre, sconvolta, lo ha immediatamente portato in ospedale e poi in caserma dai Carabinieri per sporgere denuncia.

Aversa, 14enne aggredito da due ventenni in via Seggio: “Mio figlio pestato senza motivo”

Poco dopo, si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto: “Sarei in grado di riconoscere gli aggressori. Se non sbaglio, uno di loro pratica arti marziali. Hanno preso di mira il gruppo di amici di mio figlio e lui ha avuto la peggio. Aversa, in particolare via Seggio, è un posto pericoloso. Noi madri abbiamo paura, ma non possiamo far vivere i nostri figli chiusi in casa. C’è bisogno di più sicurezza, soprattutto durante la movida. Così non si può andare avanti”.

Sulla vicenda è intervenuto Borrelli, condannando duramente l’accaduto: “Contro i violenti nessuno sconto. Quello che è successo è inammissibile. La mia piena vicinanza al ragazzo e alla famiglia per questa vile aggressione. Troppi episodi simili sono già sfociati in tragedia. Quante morti dobbiamo ancora piangere prima che si intervenga con piena fermezza contro questa gentaglia? Chi pesta qualcuno senza ragione è un pericolo pubblico e deve essere punito duramente. Servono provvedimenti immediati e pene severe per chi si rende protagonista di queste aggressioni vigliacche”.

“Ho già segnalato il caso e chiedo di accertare i fatti rapidamente, identificando e assicurando alla giustizia i responsabili – fa sapere il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra -. La sicurezza urbana va rafforzata con maggiori controlli, soprattutto nelle aree della movida, per prevenire episodi di violenza come questo. Nessuno deve sentirsi impunito: chi usa la violenza per imporsi sugli altri deve risponderne fino in fondo davanti alla legge”.