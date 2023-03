Il bus sul quale avrebbero viaggiato non era attrezzato per persone con disabilità. E così tutta la classe, in segno di solidarietà al compagno costretto alla sedia a rotelle, ha rinunciato alla gita a Barcellona in programma prima dell’esame di maturità.

Avellino. Non c’è posto per disabili, studenti rinunciano alla gita a Barcellona

Una storia di amicizia e di inclusione, quella che arriva da Frigento, in provincia di Avellino, i cui protagonisti sono gli studenti e le studentesse che frequentano l’ultimo anno del Liceo linguistico di una scuola della cittadina irpina.

A pochi giorni dalla partenza la compagnia di viaggio aveva comunicato all’istituto di non avere pedane e cabine per consentire il trasporto del ragazzo affetto da una grave disabilità e per questo impossibilitato a camminare. I suoi compagni di classe, dopo aver appreso la notizia, non ci hanno pensato due volte: il viaggio andava subito sospeso. Ai docenti hanno quindi riferito la decisione di non voler più partire, sottolineando che senza l’amico non avrebbero visitato la città catalana.

Solidali con loro i ragazzi di tutto l’istituto e anche quello di Grottaminarda. Anche il preside, Attilio Lieto, si è schierato dalla parte degli studenti: “Sono fiero dei miei ragazzi: ci metteremo subito al lavoro per riorganizzare la gita – ha detto il dirigente scolastico -. Che, naturalmente, faremo tutti insieme”.