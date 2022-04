Tragico incidente ieri sera, 31 marzo, a Sperone, in provincia di Avellino. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma ad avere la peggio è stato un 43enne, residente a Mugnano del Cardinale, che purtroppo non è sopravvissuto al sinistro stradale.

Sperone (Avellino), incidente sulla Nazionale delle Puglie: morto 43enne e una donna ferita

Sono quattro le auto coinvolte, tutte distrutte. Una donna di 31 anni, originaria di Nola, è rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto poco dopo le 21.30 lungo la Strada Statale 7 bis, conosciuta come Nazionale delle Puglie. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne. Gli altri occupanti delle vetture coinvolte sono rimasti feriti in maniera meno grave, e sono stati visitati sul posto e medicati. Una 31enne, invece, ha riportato ferite gravi, pertanto è stata trasportata al vicino nosocomio per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno messo in sicurezza la zona ed estratto dalle lamiere i feriti. Presenti anche il magistrato di turno per coordinare le indagini e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire se ci siano eventuali responsabilità.