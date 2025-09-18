Scoperta e sequestrata una coltivazione di marijuana nelle campagne montoresi. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti.

Avellino, Guardia di Finanza smantella coltivazione di marijuana: sequestro da 80mila euro

Le piante, alte oltre 180 centimetri e già in stato di infiorescenza, erano state abilmente occultate in un’area boschiva difficile da raggiungere, nascosta da folta vegetazione. Durante i controlli, i finanzieri hanno inoltre individuato un’ulteriore pianta coltivata in un vaso sul balcone di una palazzina prospiciente, riconducibile a uno dei responsabili.

Oltre alla piantagione, sono stati sequestrati materiali per la coltivazione e l’irrigazione, vasetti di vetro con marijuana già essiccata, un bilancino di precisione e due trita-erba.

Il valore della sostanza stupefacente, destinata secondo gli inquirenti alle piazze di spaccio locali, è stato stimato in oltre 80mila euro. I due responsabili sono stati denunciati alla Procura di Avellino per coltivazione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.