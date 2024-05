È stata rinvenuta senza vita nel cimitero di Avellino la donna di 72 anni scomparsa nella giornata di ieri, martedì 28 maggio. La vittima è Sandra Capossela, 72 anni, insegnante di educazione fisica in pensione, molto conosciuta e stimata in città.

Sandra Capossela scomparsa e ritrovata morta al cimitero di Avellino

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata rinvenuta questa mattina dal personale del cimitero nella cappella di famiglia con una fascetta di plastica stretta intorno al collo. La polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri di Avellino, ha subito avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

Come riportano i quotidiani locali, la notizia ha sconvolto profondamente la comunità. Sandra Capossela, ex docente del liceo classico “Pietro Colletta” e moglie di un ex assessore comunale, era una figura attiva nella vita culturale di Avellino.