Grave incidente stradale, questa notte, ad Avellino, dove un’auto – per cause ancora in fase di accertamento – è finita contro un muro: quattro ragazzi sono rimasti feriti e tre di loro sono stati trasportati in ambulanza in ospedale.

Avellino, auto sbanda e finisce contro muro: feriti quattro ragazzi

Il sinistro stradale si è verificato intorno alla mezzanotte in via Fratelli Troncone, nella città irpina. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo e il veicolo ha terminato la sua corsa contro un muro che delimita la strada.

A bordo dell’auto viaggiavano i quattro ragazzi rimasti coinvolti nel sinistro stradale. Sono tutti di Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale e i sanitari del 118, che hanno soccorso i giovani.

Uno di loro ha riportato ferite lievi ed è stato medicato sul posto, mentre gli altri tre sono stati trasportati all’ospedale San Giuseppe Moscati per ricevere tutte le cure del caso. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Avellino, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto.