Archiviato il turno infrasettimanale domenica ritorna in campo il girone C di serie C in girone che appare sempre

più equilibrato sia in classifica quanto nei valori con tante squadre in bagarre per la zona alta. Juve Stabia che guida la classifica nonostante la sconfitta di mercoledì contro la Casertana , inseguono Avellino reduce da 4 vittorie consecutive con la cura Pazienza che sembra funzionare e Benevento che ha fallito l’aggancio alla vetta con il pareggio di Foggia. In zona Play out vittoria esterna del Brindisi a Messina che permette di scavalcare Giugliano e Sorrento che precedono Monopoli e il fanalino di coda Monterosi.

Turno che si apre domenica alle 14 con Crotone-Messina con i calabresi reduci dalla vittoria in rimonta a Giuglino e siciliani reduce dalla sconfitta interna con il Brindisi.

Alle 16:00 Catania-Avellino; con gli irpini che vogliono cavalcare l’onda delle 4 vittorie consecutive e cercare di raggiungere la vetta ed etnei in cerca di risposte dopo il brutto pareggio con il Monterosi ultimo.

Alle 16:15 Partita delicatissima per il Sorrento che affronta il Monterosi con i rossoneri obbligati a fare risultato per dare uno slancio alla classifica.

Alle 18:30 Juve Stabia-Latina; scontro diretto per la capolista che sfida i pontini dopo la battuta d’arresto di Caserta e Latina che in caso di successo aggancerebbe propiro le vespe a 21 punti.

Audace Cerignola-Casertana; con i pugliesi che hanno perso la loro imbattibilità soltanto nei minuti finali della sfida al Partenio e Casertana reduce dalla bella vittoria nel derby con la capolista Juve Stabia e zona play off sempre più vicina.

Picerno-Foggia; reduce entrambi da un pareggio e a caccia di una vittoria per rilanciarsi nelle zone alte della classifica

Turris-Giugliano; Derby campano tra 2 squadre in difficoltà a caccia disperata di punti per smuovere la loro classifica reduci dalle sconfitta casalinghe rispettivamente con Crotone e Taranto

Alle 20:45 Chiude la domenica il derby pugliese Brindisi-Monopoli con due squadre nelle zone basse della classifica

Nei posticipi di lunedì alle 20:45 Altro derby pugliese tra Taranto e Francavilla squadre con un trend opposto con il Francavilla reduce da 3 sconfitte consecutive e Taranto reduce dalla bella vittoria con la Turris

Chiude la giornata Benevento-Potenza con i giallorossi che dopo il mancato aggancio alla vetta cercano una vittoria per restare nelle parte alta della classifica