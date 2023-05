È in vigore fino alle 20 di oggi una allerta meteo di livello Giallo emanata ieri dalla Protezione Civile regionale per le zone della Campania (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Autunno in primavera, maltempo persisterà ancora in Campania: fino a quando

Il Centro Funzionale, considerata l’evoluzione della perturbazione che continuerà ad insistere sulle stesse zone del territorio, ha valutato la necessità di un nuovo avviso di allerta meteo per domani, domenica 14 maggio.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 14 maggio su Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

I temporali potranno essere “intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento”. Si prevedono in particolare “precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi”.

In sintesi:

Allerta Gialla in vigore fino alle 20 di oggi e dalle 8 di domani mattina fino alle 20 di domani sera sulle zone 1,2,3 della Campania (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).