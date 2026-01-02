Autobus turistico in fiamme sulla Tangenziale di Napoli

Un improvviso incendio ha coinvolto un autobus turistico in transito sulla Tangenziale di Napoli, mentre percorreva la carreggiata in direzione Capodichino.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte posteriore del mezzo pesante. Il conducente, accortosi del fumo, ha immediatamente accostato e interrotto la marcia, consentendo l’evacuazione del bus. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Restano ancora da accertare le cause del rogo, che saranno oggetto di ulteriori verifiche.

Tangenziale di Napoli, scoppia anche la polemica sul pedaggio

L’episodio si inserisce in un momento già delicato per la Tangenziale di Napoli, finita al centro delle polemiche per l’aumento del pedaggio entrato in vigore a partire dal 1° gennaio. Il rincaro, legato alla decisione della Corte Costituzionale di adeguare le tariffe all’inflazione, ha portato il costo del pedaggio a 1,05 euro. Per protestare contro l’aumento, il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano hanno annunciato una manifestazione che si terrà lunedì 5 gennaio, proprio sulla questione dei rincari e delle condizioni della viabilità cittadina.