Un incidente mortale si è verificato a Marigliano, in provincia di Napoli. A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni: la giovane, Ilaria Allocca, è deceduta sul colpo, dopo essere stata trafitta da una sbarra di ferro.

Auto viene trafitta da sbarra in ferro nel Napoletano: morta una 22enne

Il sinistro stradale è avvenuto ieri, attorno alle 23. La vittima, originaria di Somma Vesuviana, si trovava su via Nuova del Bosco: era a bordo della propria Fiat Panda quando, improvvisamente, avrebbe impattato contro una sbarra in disuso.

L’impatto è avvenuto all’altezza del faro, andando a trafiggere la ragazza. Non è chiaro se il giovane abbia perso il controllo dell’automobile oppure non abbia visto ostacoli a causa del buio.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per le indagini. Sequestrata l’auto e la salma della giovane, sulla quale verrà svolta l’autopsia. Indagini in corso anche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.