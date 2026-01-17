Un’auto si è ribaltata oggi a Chiaiano, nei pressi della stazione della metropolitana, mentre a bordo viaggiavano una donna e un bambino.

Auto si ribalta vicino la metro di Chiaiano: madre e bimbo soccorsi dai passanti

I passanti sono immediatamente intervenuti per soccorrerli e, fortunatamente, entrambi sono rimasti illesi, subendo solo un grande spavento. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, strada che collega Chiaiano con Mugnano, provocando forti disagi al traffico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.