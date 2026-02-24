Auto ibrida in fiamme a Portici: Defender divorata dal rogo. Salvato il conducente

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in via Vittorio Emanuele a Portici, dove un’auto ibrida è andata in fiamme ed è stata completamente distrutta. In pochi minuti la vettura, una Land Rover Defender ibrida, è stata divorata dal rogo fino a ridursi a una carcassa annerita. Fortunatamente non si registrano feriti.

Incendio auto ibrida a Portici: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo proveniva da Napoli e avrebbe manifestato alcuni problemi all’accensione. Il proprietario si sarebbe quindi diretto verso un’officina della zona vesuviana. Durante il tragitto, però, si sarebbe sviluppato un incendio, inizialmente non percepito dall’automobilista. Provvidenziale l’intervento dei titolari dell’officina, che sono riusciti a far scendere immediatamente il conducente prima che la situazione degenerasse. Stando a quanto riferito, le portiere si sarebbero bloccate a causa di un guasto elettrico, rendendo ancora più critica la situazione.

Le fiamme sono poi divampate con violenza mentre l’auto era ferma sulla pubblica via. Nonostante il tempestivo utilizzo degli estintori in dotazione all’officina, è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidato dal comandante Giuseppe Paduano, per domare completamente l’incendio.

Densa colonna di fumo nero visibile a chilometri

Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Attimi di paura tra i residenti della zona, con la strada che è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.

Auto distrutta dalle fiamme: accertamenti in corso

La Land Rover Defender ibrida è andata completamente distrutta. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma sarà necessario attendere gli accertamenti tecnici per comprendere l’origine del rogo. I titolari dell’officina hanno precisato che l’auto non era in riparazione presso la loro struttura e che non erano stati effettuati interventi tecnici che potessero aver influito sull’incendio.