Autista bus chiede il biglietto a uno studente: aggredito e picchiato a colpi di smartphone

Chiede il biglietto a uno studente e viene aggredito brutalmente. È accaduto oggi pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, su un autobus della linea Aversa-Mondragone di Air Campania, società partecipata della mobilità della Regione. L’autista è stato colpito ripetutamente alla testa con lo smartphone del ragazzo, riportando due profonde lacerazioni al capo e perdendo molto sangue. Il conducente ha avuto la prontezza di fermare il mezzo, evitando conseguenze ancora più gravi per i passeggeri a bordo.

Autista soccorso e trasportato in ospedale

Dopo l’aggressione, il lavoratore è stato soccorso dagli altri passeggeri e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pineta Grande. I medici gli hanno applicato cinque punti di sutura per chiudere le ferite alla testa. A denunciare l’accaduto è il sindacato di base Usb Lavoro Privato.

“Oggi pomeriggio – dichiara Alessandro Susio – un autista dell’Air Campania, alla richiesta di esibire il biglietto o l’abbonamento, è stato colpito violentemente al capo con un telefono cellulare. Se il posto guida fosse stato protetto dalle paratie previste dalla normativa CUNA, oggi non parleremmo dell’ennesima aggressione”. Il sindacato chiede all’azienda di accelerare l’adeguamento alle norme di sicurezza per tutelare i lavoratori.