Aurelio De Laurentiis è stato operato al menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento, riuscito perfettamente, è stato effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pierpaolo Mariani. Il presidente del Napoli è stato dimesso già in serata.

Aurelio De Laurentiis operato al ginocchio a Roma

Il numero uno del Napoli ieri era presente alla presentazione del libro scritto dal procuratore sportivo Mario Giuffredi e si era soffermato anche sulla partita che ha permesso all’Italia di qualificarsi agli Europei: “Mancava un rigore per l’Ucraina… Poche volte ho visto la Nazionale giocare così bene, ma l’Ucraina aveva da rappresentare un sogno di libertà. Il sogno ti porta ad una libertà che nessuno di noi riesce ad avere completamente”.

Il Patron della squadra azzurra ha parlato anche di calciomercato e si è soffermato sulla possibilità di portare Ciro Immobile e Marco Verratti a Napoli: “Sarebbe stato bello comporre la triade Insigne-Immobile-Verratti. Li aveva allenati Zeman e quindi ci avevamo messo gli occhi sopra. Soltanto che poi il procuratore di Verratti, giustamente, ha detto vado a Parigi. Vai a Parigi!”.