Caos nella zona della collina dei Camaldoli, nei pressi del confine con il comune di Marano. Il traffico è andato in tilt a causa di un’auto, un’Audi, lasciata abbandonata in mezzo alla strada da una banda di ladri in fuga.

Audi abbandonata tra Marano e i Camaldoli, traffico in tilt e banda di ladri in fuga

Secondo le prime ricostruzioni, come anticipa Il Mattino, i malviventi avrebbero tentato un furto in un appartamento della zona. Tuttavia, l’arrivo improvviso di una pattuglia dei carabinieri li avrebbe costretti ad abbandonare il veicolo e fuggire a piedi.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dell’Arma, che hanno immediatamente avviato le ricerche dei fuggitivi. L’auto, lasciata al centro della carreggiata, ha causato un blocco totale della circolazione, con disagi significativi lungo le arterie principali. Il traffico risulta ancora congestionato in prossimità del campo Kennedy, su via Camillo Guerra e via Guantai ad Orsolone, nei pressi di una chiesa della zona. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la viabilità e proseguire le indagini.