NAPOLI. Attimi di follia questa mattina a Napoli. Nel cuore della città, in via Toledo, un uomo si è introdotto in un’attività commerciale, si è tolto la maglia e si è messo in vetrina come riporta Il Mattino.

E’ successo nella profumeria Mac tra lo sconcerto di commesse e clienti nonché di tutti coloro che erano di passaggio nella nota via dello shopping napoletano.

Uomo si spoglia in vetrina a Napoli

Un uomo, presumibilmente extracomunitario, è entrato nella profumeria e poi ha deciso di togliere la maglia, mettersi a torso nudo e andare verso la vetrina. Lì si è seduto su una sedia che era presente all’interno del negozio e ha iniziato a scherzare con i passanti che si sono ritrovati dinanzi la scena e hanno assistito divertiti e meravigliati non capendo di cosa si trattasse.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di polizia che hanno portato in commissariato l’uomo per tutti gli accertamenti del caso.