Atti osceni davanti alla scuola a Bagnoli: arrestato 51enne

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo, davanti all’istituto comprensivo Madonna Assunta di via Pozzuoli, nel quartiere Bagnoli, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’intervento è scattato durante l’orario di uscita degli alunni, quando il 51enne avrebbe iniziato ad abbassarsi i pantaloni davanti all’ingresso della scuola, sotto gli occhi di genitori e bambini.

Fermato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo sul posto. Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali episodi analoghi.