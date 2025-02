Associazione ARTE-NOVA presenta: “Vocazione rivoluzionaria”, l’autobiografia non autorizzata di Luca “Zulù” Persico

Luca “Zulù” Persico frontman e leader storico dei 99 Posse, una delle band più discusse e al contempo amate della scena underground italiana, si racconta nell’autobiografia-non autorizzata “Vocazione rivoluzionaria” che lui stesso definisce brutalmente onesta.

Associazione ARTE-NOVA presenta: “Vocazione rivoluzionaria”, l’autobiografia non autorizzata di Luca “Zulù” Persico

Il piano del racconto intimo, privato e personale si interseca con almeno tre decenni di storia politica e musicale del nostro paese che fanno da habitat al racconto, regalando al lettore una visione d’insieme difficilmente ottenibile in modo tanto incisivo scegliendo di raccontarsi attraverso un’autobiografia.

Un viaggio che parte da Napoli, dai centri sociali, dall’antagonismo partenopeo, per arrivare poi sui palchi di tutta Italia nel dipanarsi incalzante di un’epopea artistica e politica che ha avuto pochi eguali nella storia del nostro paese.

Questo e tanto altro nell’incontro di presentazione del libro che si terrà sabato 22 febbraio a partire dalle ore 20.00 nella suggestiva cornice del Casale di Teverolaccio a Succivo, luogo ricco di storia e per questo particolarmente suggestivo. Insieme all’autore del volume Luca Persico, ci sarà tra gli ospiti Carmine Aymone del Corriere del Mezzogiorno/Corriere della sera e storica firma del giornalismo musicale partenopeo oltre che curatore di diverse rassegne musicali al Palazzo delle Arti di Napoli e più in generale nel capoluogo campano. Modererà l’incontro il giornalista di TeleclubItalia, Gennaro De Lena che accompagnerà gli ospiti e il pubblico in una serata che si preannuncia particolarmente ricca.

Al termine dell’incontro, a partire dalle 22.00 circa, live set de i VIO-LENTI dove ‘O Zulù insieme all’eclettica Caterina Bianco ci accompagneranno con voce e violino, in uno spettacolo che dura ormai da trent’anni attraverso il repertorio dei 99 Posse. Un viaggio emozionale dove la musica, libera dai vincoli della struttura ed attraverso il taglio prodotto dal violino, darà peso alle parole che entrano nella pelle arrivando lì nel punto più profondo del corpo dove risiedono le più appassionati pulsioni di libertà e amore.

Ore 20.00: presentazione e incontro con l’autore ad ingresso libero

Ore 22.00: apericena e concerto con contributo associativo di 10 euro