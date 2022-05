“Immaginare che un tema così complesso e che va avanti da anni come quello dei rom si risolva con degli sgomberi è un’idea sbagliata. Il tema vero è cercare, in un clima di collaborazione di tutta la Campania, di trovare una soluzione per redistribuire queste persone su territori diversi. La vergogna di questo paese è che la colpa è sempre di qualcun altro, e noi disattendiamo ogni regola”. Sono le parole dell’assessore regionale Mario Morcone intervenuto a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.

L’assessore che sta seguendo passo passo il progetto Abramo per la collocazione dei rom di via Carrafiello in abitazioni così da liberare l’insediamento abusivo ha commentato gli ultimi avvenimenti e le parole del sindaco che ha invocato lo sgombero per risolvere il problema dei roghi tossici. “Mi domando – ha detto Morcone in diretta -, chi li porta i rifiuti al campo rom, sono i rom o gli altri? I rom fanno quello che purtroppo vediamo che avvelena la nostra salute. Ma bisogna stare attenti, l’idea di una semplificazione che è sempre colpa di qualcun altro quando tanti di noi hanno la responsabilità per comportamenti fuori dalle regole che vanno stigmatizzati”.

Morcone ha poi fatto chiarezza sul progetto Abramo dopo che il primo cittadino Nicola Pirozzi lo aveva definito “un fallimento”. “Il progetto Abramo non è fallito – dice l’assessore regionale -. Il sindaco ha la necessità di salvaguardare l’immagine dell’amministrazione che fa fatica a trovare una soluzione. Il progetto è in campo e anche ieri abbiamo parlato di un adeguamento”.

Per quanto riguarda la collocazione dei rom, ha spiegato: “La soluzione non è solo con il comune di Giugliano e nel comune di Giugliano. Il tema è un ragionamento più ampio di superamento del campo in varie aree fuori dal comune di Giugliano. Vorrei dire a quei giuglianesi benpensanti di ribellarsi alla vergogna dei rifiuti che buttano e vengono utilizzati con i roghi da parte dei rom. La vergogna di questo paese è che la colpa è sempre di qualcun altro, e noi disattendiamo ogni regola. E’ vero che c’è una situazione esasperata con tutti i rom ma è vero anche che ci sono tanti giuglianesi che alimentano tutto questo, gettando rifiuti dove non dovrebbero.

Infine Morcone ha detto: “Il sindaco ha responsabilità nei confronti del suo elettorato, sarà stato sollecitato e per questo ha scritto quel post ma ora speriamo di risolvere questo problema una volta per tutte”.

